Banana Fish Perfect Edition T05

Les consommateurs de Banana Fish perdent toute capacité intellectuelle et exécutent n'importe quel ordre sans être capable de réfléchir aux conséquences. C'est ainsi qu'Ash Lynx, pourtant connu pour son sang-froid et sa maîtrise des armes, a abattu son ami Shorter Wong suite à un scénario machiavélique imaginé par Frederick Arthur, un chef de gang appréciant peu l'influence de Ash au sein des clans de New York. Le lynx n'aura alors qu'un seul but : se venger d'Arthur. Il commence d'abord par s'en prendre à son entourage avant de le défier en duel à l'arme blanche. Mais Arthur fait intervenir ses hommes. C'est un véritable bain de sang puisque Ash les élimine les uns après les autres. Puis, vient le moment de la rencontre finale.