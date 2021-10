Bestiaire japonais

Empreinte depuis la nuit des temps de shintoïsme, l'âme japonaise est plus que toute autre en communion avec la nature et la faune. Chaque animal, du plus petit au plus majestueux, de l'effrayant corbeau à la sublime grue, est sacré. Aussi occupe-il une place centrale dans la mythologie, ainsi que dans la littérature, les arts et l'artisanat nippons. Nelly Delay et Dominique Ruspoli nous invitent à découvrir 25 animaux du quotidien (le renard, la grenouille, le chat, la grue, ...) dans des textes accessibles, associant haïkus, contes et anecdotes de la vie actuelle, et illustrés d'oeuvres et objets d'art produits par les artistes et artisans japonais les plus raffinés. Une promesse de délectation et d'émerveillement.