The Boys Tome 1 : Ca va faire très mal !

Quand le cynique Garth Ennis (Punisher, Crossed) rencontre le talentueux Darick Robertson (Wolverine), cela donne The Boys, une série complètement déjantée et politiquement très incorrecte. Dans cette satire acide et violente des surhumains en collant, vous assisterez aux (més)aventures des P'tits Gars de la CIA, chargés de neutraliser les supers-héros qui se croient au-dessus des lois. Ce premier volume de la nouvelle édition présente les épisodes The Boys 1 à 14, un carnet de croquis et de nombreux autres bonus.