My Cruel Prince

Quand votre premier amour devient votre pire ennemi... En revenant à la Royal Hearts Academy pour sa dernière année de lycée, Dylan se doutait qu'elle ne retrouverait pas sa vie telle qu'elle l'avait laissée quatre ans plus tôt. Mais jamais elle n'aurait imaginé que Jace Covington, son ami d'enfance et premier amour, se serait changé en un véritable tyran. Glacial, cruel et irrésistible. Un tyran qui a décidé de s'acharner sur elle à coups de provocations et de rumeurs scandaleuses. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça ? En tout cas, s'il croit qu'elle va se laisser intimider, il se trompe. Et elle compte bien lui faire admettre qu'il tient encore à elle. Jace est hors de lui. Comment Dylan ose-t-elle revenir en ville et dans son lycée après avoir détruit sa vie ? Cette fille est un poison dont il doit se débarrasser au plus vite. Car, il a beau la haïr du plus profond de son être, une part de lui ne veut qu'une chose : la posséder. A propos de l'autrice : Ashley Jade est une autrice américaine qui aime s'essayer à tous les genres de romance. Ce qui compte pour elle, c'est de faire vivre des personnages forts, complexes, et qui ne dévoilent pas tout de suite leur fragilité profonde. Lorsqu'elle n'écrit pas, Ashley aime discuter en ligne avec ses lecteurs devant un bon café et refaire le monde avec eux.