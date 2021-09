Les vignes de Sainte-Colombe

L'Histoire gronde au-dessus du Solail, dans ce Languedoc d'ombre et de lumière. Le maître de maison, Charles Barthélémie, disparaît à la veille de la guerre de 1870. D'autres temps s'imposent, d'autres crises, d'autres mondes. Les enfants doivent affronter chacun à sa manière tout autant les ravages de la vigne frappée par le phylloxéra que ceux de la guerre ou de leurs propres déchirements. Les cours du vin s'effondrent, Marcelin Albert dresse les barricades, et Clémenceau étouffe dans le sang la colère des vignerons. Mais c'est une femme inoubliable, entière et passionnée, Charlotte, la cadette, qui émerge de ce roman où l'air vif de l'épopée parcourt une terre sensuelle, immémoriale. Nul ne sait mieux que Christian Signol enchaîner les destins de personnages dans un dédale de passions, de drames et de bonheurs. Dans ce roman où trois générations du pays des vignes se battent pour la survie d'un domaine qui abrite les secrets de la terre et du temps, il donne une fois de plus la preuve de son immense talent.