Voyage au centre de la Terre

Dans un manuscrit du savant islandais Arne Saknussem, le jeune Axel et son oncle, l'impulsif géologue Lindenbrock, font une découverte bouleversante. En empruntant la cheminée du Sneffels, volcan éteint d'Islande, le vénérable scientifique aurait atteint le centre de la Terre ! Le professeur et son neveu, flanqués du placide guide Hans, s'embarquent sur-le-champ pour l'Islande, à l'assaut des profondeurs de la planète. Autant qu'un défi lancé à la science, leurs aventures sont une célébration de la puissance de l'imagination. Dans le volume, de nombreuses activités d'appropriation et d'étude de la langue, ainsi qu'un cahier photos et un groupement de textes en lien avec le parcours associé "Science et fiction" (Nouveaux programmes, Bac 2020).