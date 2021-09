J'ai pas les codes ! Comprendre enfin le monde qui nous entoure

Christel Petitcollin est conseillère et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivaine. Formée à la PNL, l'Analyse Transactionnelle, l'hypnose éricksonnienne et la thérapie provocatrice de Franck Farelly, elle exerce depuis 28 ans. Passionnée de relations humaines, elle s'est spécialisée dans la compréhension des mécanismes de la manipulation, puis dans celle de la surefficience mentale. Elle est l'autrice de nombreux ouvrages chez Jouvence et Trédaniel, dont le best-seller Je pense trop (2010, Trédaniel). Ces livres sont traduits dans de nombreuses langues.