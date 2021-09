Dans ma maison. Anthologie, Edition 2022-2023

Une anthologie sur le thème de culture générale et expression au programme du BTS pour les sessions 2022-2023. Une sélection de documents clés - y compris films et chansons - et de nombreux outils pour préparer l'épreuve. Les questions abordées Pavillon, tour d'immeuble, château, cabane, yourte... Il existe presque autant d'habitations que d'individus sur la planète. Mais qu'est-ce qui différencie ces lieux de vie ? Comment s'approprie-t-on "sa" maison ? Considéré comme refuge, le foyer exerce une mission protectrice, comme l'ont prouvé les récents confinements sanitaires. Mais ne peut-il également provoquer un sentiment d'enfermement et devenir le théâtre de conflits familiaux ? Comment dès lors la maison peut-elle concilier intimité et ouverture au monde ? L'anthologie - Une sélection problématisée de documents pour maîtriser le thème : essais, articles de presse, textes littéraires, photos, films - Un guide de lecture pour chaque document (introduction, notes explicatives, questions clés) - Des playlists commentées et accessibles sur la chaîne YouTube Hatier - Des sujets blancs guidés et des fiches de méthodeEt un guide pédagogique sur www. classiques-et-cie. com, en accès gratuit réservé aux enseignants