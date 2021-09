My Hero Academia Tome 19 : La fête de Yuei

Overhaul est enfin hors de combat... Mais cette victoire a coûté cher aux héros, alors que l'alliance des super-vilains est plus puissante que jamais ! Pour les élèves impliqués, la pilule est dure à avaler... Pourtant, la vie continue à Yuei. Shoto et Katsuki, qui suivent toujours leurs cours pour le permis provisoire, se retrouvent face à... une redoutable classe de primaire ! Quant à Izuku, c'est le comportement de Yuga qui le préoccupe, car l'adolescent se met soudain à agir de façon très étrange... Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !