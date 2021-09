L'Evasion d'Arsène Lupin

Arsène Lupin, le mystérieux gentleman cambrioleur, est enfermé à la prison de la Santé, à Paris, pour de multiples vols et détournements d'identités. Mais le détenu fait savoir au juge d'instruction Bouvier qu'il n'assistera pas à son procès car il compte bien s'évader avant ! Y parviendra-t-il ? Si oui, quelle sera sa prochaine victime ? Suivez Arsène Lupin, le plus célèbre et attachant des escrocs, dans ses trépidantes aventures au coeur de la ville. LIRE Le texte enrichi de nombreuses images dans une mise en page vivante et aérée COMPRENDRE Des questionnaires et des activités ludiques pour s'approprier le texte RETENIR Un dossier complet et accessible pour retenir l'essentiel PROLONGER Un groupement de textes et des conseils pour compléter la lecture + ACCOMPAGNER De nombreux compléments numériques pour aider les élèves dans la lecture (le texte lu par un comédien, des extraits vidéo à visionner sur Internet, des versions epub de l'ouvrage et du texte accessible aux élèves DYS disponibles dans les librairies numériques).