Cahier de Français 2de. Cahier de l'élève, Edition 2021

Par les auteurs de la collection de Lettres la plus utilisée par les enseignants - Un cahier complet pour travailler l'histoire littéraire, l'analyse des textes, l'étude de la langue et la méthodologie Bac - Un cahier pratique et accessible pour l'élève : des leçons visuelles, des cartes mentales, plus de 200 exercices, 60 fiches... - De la méthode, des exercices progressifs et des sujets guidés pour maîtriser les nouvelles épreuves du Bac - Des fiches pour préparer son carnet de lecture et s'entraîner à l'oral - Le + numérique : des podcasts originaux pour apprendre autrement l'histoire littéraire