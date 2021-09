Le trône de fer (A game of Thrones) Tome 9 : La loi du régicide

Avec la disparition de Robb Stark, le royaume du Nord, déjà amputé par l'occupation des Fer-nés, miné par les trahisons sournoises de Roose Bolton, quasiment réduit au Conflans que contrôlent de plus en plus les Frey félons, en jouant sur les vieilles querelles locales, et au détriment de Vivesaigues, assiégé et promis à l'un des leurs, n'est plus guère qu'un héroïque souvenir. Ainsi les Lannister semblent-ils assurés de triompher. Les jours de l'unique prétendant légitime au Trône de Fer, Stannis Baratheon, réfugié sur sa malheureuse île de Peyredragon, sont comptés. Mais c'est oublier les haines séculaires, internes et externes, qui l'entourent et peuvent tout remettre en question. Avec ce neuvième volume du Trône de Fer, George R.R. Martin achève le premier cycle d'une œuvre qui, désormais célèbre dans le monde entier, l'impose comme l'un des tout premiers écrivains d'Heroïc Fantasy.