50 héros pour l'euro 2020

Vincent Duluc occupe une fonction de journaliste assez particulière au sein de la rédaction de L'Equipe, celle de leader de la rubrique football. A ce titre, il se déplace en permanence dans les plus grands stades européens et peut observer in situ le comportement des meilleurs joueurs de l'époque. La synthèse qu'il en tire est la matrice de ce livre consacré aux 50 joueurs qui vont animer le championnat d'Europe des nations, qui fêtera, en 2020, ses soixante ans. Illustré grâce aux photos de L'Equipe, cet album est l'outil parfait pour suivre l'Euro 2020, qui se déroule pour la première fois simultanément dans douze villes européennes.