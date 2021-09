Coffret home sweet home. Edition 2019

Une atmosphère chaleureuse se dégage de ce coffret, avec ses recettes cocooning et cosy, le coffret Home Sweet Home vous offre une vraie pause ! Avec ses deux jolis bols design au coloris doux, son livre de plus de 20 recettes gourmandes et chaleureuses, c'est le cadeau idéal à offrir à tous ceux à qui l' on souhaite un moment de détente et de bonheur. Le nouveau packaging ingénieux du coffret Home Sweet Home, contient deux jolis bols design rétro : l'un blanc cassé, l'autre dans les tons gris perle et un livre de plus de 20 recettes gourmandes et chaleureuses (lait d'amandes chaud, chocolat facon grand mère, smoothie chaud à la canelle, cappucino...). L'ensemble dégage une atmosphère chaleureuse et douce : c'est la tendance Hygge : des moments de bonheur qui ne s'achètent pas avec des recettes cocooning et cosy pour un moment de détente : une vraie pause ! Le coffret Home Sweet Home est le cadeau idéal à offrir à tous ceux à qui l'on souhaite un moment de détente et de bonheur.