Mon atelier mug cake. Avec 1 joli mug rose et 1 fouet

Le coffret Mon Atelier Mug Cake sera là pour satisfaire votre petit pâtissier en herbe ! Composé d'une tasse kawaii en forme de lapin rose, d'un petit fouet en silicone et manche en inox, adapté à la main de votre enfant et d'un livre de 20 recettes, ce coffret est idéal pour répondre aux envies gourmandes de votre enfant, que ce soit pour le petit-déjeuner ou le goûter ! Les petits pâtissiers en herbe ne se lasseront jamais de faire et refaire les 20 recettes du coffret Mon Atelier Mug Cake, dans leur adorable mug en forme de lapin rose et à l'aide de leur petit fouet en silicone et manche en inox, ils enchaineront les réalisations rapides de mugs cakes : mug cake féérique, mug cake marbré chocolat et caramel, mug birthday cake, mug cake aux oursons guimauves et pépites de chocolat... . Les goûters seront indéniablement plus kawaii que jamais ! = mignon