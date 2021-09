Coffret noir ma pause feel good. Le livre de recettes de boissons chaudes et gourmandes avec un mug noir

C'est l'heure de la pause ! Embarquez pour un instant bien-être, avec le coffret Ma pause Feel Good. Son mug noir mat taille XXL, et son livre de 20 délicieuses et originales recettes vous emportent dans une parenthèse remplie de good vibes, pour une pause 100% Feel Good ! Le coffret Ma Pause Feel Good est composé d'un mug noir mat format XXL, au design hyper original, et un livre de 20 délicieuses et originales recettes de boissons chaudes. Armez de votre mug noir mat XXL vous pourrez vous plonger dans une pause 100% Feel Good... A consommer sans modération !