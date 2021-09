XXI N° 48, automne 2019 : Ciel, mon Europe ! Dans l'intimité d'un continent tourmenté

Des pages d'actualités, un portfolio, un long entretien, un documentaire commenté et illustré, des enquêtes... Celui que l'on ne voulait pas entendre PAR DOMINIQUE PERRIN Il avait tout pour se faire détester : un costume, un anglais fluide, un titre du FMI, une enfant hors mariage. En pleine crise, la Grèce en a fait son ennemi public n°1. Andreas Georgiou a révélé les vrais chiffres de la dette publique. Il paie le prix de sa " trahison ". le business de l'exil PAR JERÔME TUBIANA Il a quitté le Soudan à pied, vit aujourd'hui à La Chapelle, quartier pauvre de Paris. A chaque étape de sa migration, l'Union européenne a payé pour l'arrêter. Pour ne pas accueillir un étranger de plus, ses dirigeants ont armé des milices, financé des trafiquants, encouragé le naufrage de bateaux en Méditerranée. Et enrichi des multinationales de la sécurité et de l'armement. Un homme dans l'arène PAR BASTIAN BERBNER Un jour, une dame appelle Finbarr O'Brien, facteur dans un coin d'Irlande. Elle lui demande s'il accepterait de participer à des assemblées citoyennes, pour écrire la nouvelle constitution du pays. Une nouvelle vie commence.