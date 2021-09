Fières d'être sorcières ! Les filles qui ont marqué l'histoire du Monde des Sorciers

D'Hermione Granger à Minerva McGonagall, en passant par Luna Lovegood et Leta Lestrange, les sorcières de la saga Harry Potter et des Animaux fantastiques sont des héroïnes aussi différentes qu'exceptionnelles ! Qu'elles soient des mentors, des fondatrices, des résistantes, des mères, des inventrices, des criminelles, des meneuses, elles ont toutes marqué le Monde des Sorciers de leur empreinte. Foisonnant de magnifiques illustrations et d'images des films, cet ouvrage passionnant explore les histoires de ces femmes qui ont fait du monde magique ce qu'il est aujourd'hui.