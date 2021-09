Les copains d'abord. 80 recettes faciles et conviviales

Simples, rapides et adaptées aux grandes tablées, les 80 recettes de Pierre Gagnaire feront de vous un vrai maître des fourneaux sans passer des heures loin de vos invités. Terrine de roquefort, marinière de saint-jacques à la bière blonde, chou farci d'Apinac aux oignons blancs, pintades rôties en pâte à sel, nougat glacé à dévorer... autant de plats généreux avec la touche inimitable et la pointe de fantaisie qu'il faut pour épater son monde. Des plats estivaux en bord de mer, printaniers à la campagne ou bien chauds au ski... de l'apéro informel aux diners de fête, celui qui fut consacré comme le plus grand chef du monde par ses pairs nous livre les secrets de sa cuisine faite maison, celle qu'il prépare chez lui, pour sa famille ou ses copains, avec la convivialité qu'on lui connaît.