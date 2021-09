Les Sorcières. Une histoire de femmes

C'est une histoire de femmes dont les pouvoirs dérangent. Fascinante et attirante pour certains, dangereuse et maléfique pour d'autres, la sorcière a toujours peuplé notre imaginaire collectif. Qu'on lui prête un balai, des potions magiques ou une sexualité débridée, elle suscite tous les fantasmes. Autrefois traquée et brûlée, elle est aujourd'hui une femme de savoir, indépendante et puissante. Quel est le lien qui les unit au-delà des siècles ? Céline du Chéné est allée à la rencontre des sorcières. Elle a recueilli leurs paroles auxquelles se mêlent celles d'historiens, de chercheurs, d'anthropologues, mais aussi de dessinateurs, de critiques de cinéma ou de danseuses... Au fil des pages de ce beau livre, inspiré des quatre épisodes de "La Série Documentaire" diffusés sur France Culture, défilent de nouvelles références à l'art et à la culture, sans oublier quelques récits emblématiques, documents d'archives, objets de sorcellerie, plantes et sortilèges.