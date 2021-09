Nos 52 week-ends coups de coeur dans les villes d'Europe

Après les "1200 coups de coeur Monde" et "France", le Routard vous propose d'explorer les 52 plus belles villes d'Europe. De Londres à Milan en passant par Budapest, Prague, Florence, Moscou ou Istanbul, vous saurez tout sur ces villes et sur ce que vous pourrez y faire, le temps d'un week-end. Partir à la découverte des grands canaux à vélo à Amsterdam. Déjeuner dans d'anciens containers à bateaux. Se rendre dans le plus vieux pub de la ville à Dublin. Partir sur la trace des grands écrivains russes à Saint-Pétersbourg. Attendre l'heure du fado dans une tasca, à Lisbonne. Que vous partiez à deux, en amoureux, entre amis ou en famille, le Routard a passé au crible chaque quartier de ces grandes villes et vous propose son best of : musées, restaurants, parcours thématiques, street food, vie nocturne, boutiques... Vous y trouverez aussi bien les grands classiques, que les suggestions les plus tendances et inattendues. Pour chaque ville, les coups de coeur du Routard sont déclinés en 4 thèmes : Découvrir, Savourer, Sortir et Shopping. Des zooms culturels mettent également l'accent sur ce que vous ne trouverez nulle part ailleurs. En prime, de nombreuses photos, et pour chaque ville, un plan détaillé avec tous les coups de coeur positionnés. Et comme le Routard pense à votre porte-monnaie, toutes ces destinations sont accessibles avec des vols Low-Cost.