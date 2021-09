Confidences émoustillantes et florilège érotique, superbement illustré de gravures anciennes et de peintures précieuses, Les Dessous croustillants illustrés de l'Histoire de France vous invite à parcourir les coulisses d'un passé passionné où sexe et pouvoir s'entremêlent. Quelques dessous dévoilés parmi tant d'autres : Une magnifique représentation du Jardin des Délices Un étonnant vitrail montrant saint Acaire, patron des homosexuels La gravure Renaissance d'un médecin examinant le sexe d'un patient Un tableau de Diane de Poitiers nue en son bain L'image saisissante d'un défilé à la gloire du phallus Une scène d'orgie sous Louis XV Le spectacle de culs fouettés à la Révolution Une photo de Mitterrand en compagnie de Dalida Indiscrétions, pratiques sexuelles, fantasmes, amours refoulés... Partez à la découverte des dessous sexys, des amours interdites, des rendez-vous clandestins et autres secrets intimes de ceux qui ont écrit les pages de notre Histoire. Magnifiquement enrichi de représentations rares et indiscrètes, Les Dessous croustillants illustrés de l'Histoire de France vous propose de redécouvrir sans tabous vingt-cinq siècles d'une Histoire de France inédite et sensuelle. Une anthologie passionnante et revigorante à offrir et à s'offrir pour voir l'Histoire sous un autre angle !