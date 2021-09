Comment, de la petite fille turbulente que j'étais dans la caravane de mes parents, suis-je devenue l'une des femmes les plus suivies de France sur les réseaux sociaux, sans même l'avoir voulu ? Comment ai-je vécu ces bouleversements tout en restant fidèle à mes amis, à ma famille, à qui je suis ? Dans ce livre confession, je raconte tout ce qui s'est passé, même les passages les plus douloureux. Les hommes, parfois très violents ; le surmenage ; le harcèlement mais aussi les coulisses de l'émission " Les Marseillais " ; mes meilleurs souvenirs ; mes plus grosses rigolades et mes plus beaux moments : je vous livre mon vécu, comme je suis, franche, directe et sans prendre de gants, car c'est à vous tous que je dois la vie qui est la mienne aujourd'hui. Ce livre, c'est tout moi.