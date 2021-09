Etats-Unis. Votre passeport pour découvrir le monde

Le Routard vous invite à un tour foisonnant et vertigineux des Etats-Unis Dans cet ouvrage grand format tout en couleurs, richement illustré de photos stupéfiantes et illustrations inédites, le tout rythmé par un design graphique différent. Une nouvelle façon de voir les Etats-Unis à travers des thématiques originales, sérieuses, décalées voire délirantes. Les incontournables bien sûr, mais aussi des sujets insolites ou méconnus Partez à la découverte : - D'une nature XXL, belle et sauvage ; - Des plus belles routes mythiques ; - De la culture US dans tous ses états : ciné, peinture, musique, street art ; - Des plus grandes villes pour sentir le pouls de chacune d'entre elles ; - De tout l'univers de la food version US : les hotspots de la street food, BBQ, les spécialités du typical american brunch... - Et de tout ce qui est fou, fou, fou ! Amazing america ! Le Routard a mis toute son expérience et son savoir-faire pour vous proposer plus qu'un livre, un véritable voyage à lui tout seul ! Ouvrez-le, et vous ne serez pas prêt de le refermer...