"Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge". Pépiements

Ils sont de retour. Encore mieux habillés, encore plus perchés. Mais attention : "Tu crois que je suis à côté de la plaque mais ce n'est pas toi qui décides où est la plaque ! " Après le succès de J'adore la mode mais c'est tout ce que je déteste", Loïc Prigent revient avec le nouveau bulletin de santé des oiseaux rares de la volière dorée de la mode. Des gens qui connaissent très bien les maux des autres ("Elle a une allergie à la simplicité"), des gens qui savent éviter les obstacles avec naturel ("Je file à mon déjeuner au Ritz. Je vous laisse gérer la crise, je reviens vers 16 heures"), des gens compréhensifs ("En tout cas on apprécie tous que tu attendes le soir pour pleurer. C'est un super progrès"), et, quoi qu'on en dise, des gens qui ne se font pas d'illusions : "Tu es belle. Tu ne dis ça que quand je porte mon sac Chanel".