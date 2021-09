Mieux vaut mourir debout que vivre à genoux. Les derniers jours des grands hommes

Après un premier volume plébiscité, Patrick Pelloux poursuit avec autant de verve et d'irrévérence que d'humanité ses autopsies des grands hommes. Mortellement savoureux... A travers vingt-cinq nouvelles chroniques entièrement inédites, Patrick Pelloux renfile sa blouse de carabin-chercheur passionné d'Histoire et nous invite à une nouvelle promenade au chevet des grands hommes. Une promenade médicale, littéraire, politique, sociale, artistique... au gré de laquelle on voyage de plus en plus. Jugez plutôt : on y croise un prophète (Mahomet), bien entendu des rois et des reines (dont François Ier et Marie-Antoinette), une impératrice (Sissi), des poètes et des écrivains (Rimbaud, Verlaine, Edgar Poe, Rabelais, Colette, Casanova), des musiciens (Glenn Miller, Billie Holiday), des peintres (Frida Kahlo, Van Gogh), le cinéaste Pier Paolo Pasolini, Jean Jaurès et le capitaine Dreyfus, le grand chef indien Sitting Bull... Sans oublier, dans un bel hommage à l'esprit très "Charlie", Charb, l'Ami. Mélange d'empathie et de franc-parler, d'humour et d'une pointe d'insolence, la plume aiguisée du Dr Pelloux nous entraîne au gré des époques, des thèmes, des personnages avec toujours le même plaisir, rare, d'apprendre en s'amusant.