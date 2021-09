Même pas bêtes ! Les 5 sens. Comparons l'homme et l'animal

Même pas bêtes ! Un documentaire du docteur Michel Cymes et de la vétérinaire Farah Kesri pour les enfants curieux de 6 à 10 ans. Il paraît que l'homme est un animal comme les autres. Vraiment ? Avons-nous des pupilles fendues comme les chats ? Avons-nous le tympan dans les pattes comme les sauterelles ? Certes non ! Notre pupille à nous est ronde comme une bille et seuls nos pavillons font caisses de résonnances ! Mais pourquoi ont-elles cette forme et pourquoi la sauterelle n'a-t-elle pas d'oreilles ? Et savez-vous que l'on peut dire si un animal est un prédateur uniquement en regardant la position de ses yeux ? Ensemble, Farah Kesri et Michel Cymes comparent les compétences animales et humaines dans un premier volume consacré aux 5 sens ! Et vous verrez que si, comme la coquille Saint-Jacques nous n'avons pas 200 yeux, nous ne sommes pas si mal lotis...