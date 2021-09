Disney La Reine des neiges 2

Partez dans une toute nouvelle aventure avec Elsa et Anna ! Un bel album pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez les origines du pouvoir d'Elsa dans cet album carré, relié cartonné de 80 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Au royaume d'Arendelle, Elsa et Anna passent tout leur temps ensemble. Mais bientôt, la Reine des Neiges entend une voix mystérieuse qui l'appelle. Anna décide alors d'accompagner sa soeur dans la Forêt Enchantée pour trouver des réponses. Avec Olaf, Kristoff et Sven, elles vont vivre une aventure qui les changera à jamais...