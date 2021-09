Après Le Manuel du Garçon Boucher, Arthur Le Caisne secoue de nouveau nos neurones et nos croyances sur la cuisine en près de 700 pourquoi et explications. Ustensiles, ingrédients, viandes, poissons et fruits de mer, légumes, préparations et cuissons sont passés au crible des remises en question. Chacune des réponses repose sur les études et expériences scientifiques les plus récentes, et est toujours livrée avec une bonne dose d'humour et de bienveillance. Pourquoi ? Et pourquoi ? Mais pourquoi ? Si vous avez des enfants vous êtes déjà passé par cette étape du pourquoi à tout va : " Pourquoi le ciel est bleu ? " , Pourquoi les haricots verts sont verts ? " , " Pourquoi l'eau des pâtes déborde ? " ... C'est magique cette période des pourquoi parce qu'on apprend plein de choses. Et c'est comme ça qu'on comprend pourquoi l'eau des pâtes déborde (et comment faire pour l'éviter), pourquoi il faut saler l'eau de cuisson de certains légumes mais pas d'autres, pourquoi un pot-au-feu préparé la veille est meilleur, pourquoi il faut mettre les haricots verts à cuire à l'eau bouillante et les pommes de terre à l'eau froide, pourquoi les fraises et les pommes sont des légumes... Ah ! Et aussi pourquoi les spaghetti bolognese n'existent pas... "Un livre providentiel, fait de curiosité, de conseils et de science, et qui en plus d'être utile, est émouvant" Nicholas Demorand - France Inter Un livre génial ! C'est la bible de la cuisine. William Leymergie - C8 On apprend plein de choses dans ce livre ludique et plein d'idées. Stéphane Bern - RTL Nos croyances pourtant bien ancrées, sont balayées avec humour et pédagogie. L'Obs Arthur Le Caisne, auteur " poil à gratter " , apporte des réponses à des questions que l'on ne se pose pas toujours. Le Monde