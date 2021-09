Livre-Calendrier des 3 religions. Edition 2020

Chaque religion a aidé l'humanité. Le paganisme a augmenté dans l'homme la lumière et la beauté, la largeur et la grandeur de la vie, la tendance à une perfection multiforme. Le christianisme lui a donné quelque vision de charité et d'amour divin, le Bouddhisme lui a montré un noble moyen d'être plus sage, plus doux, plus pur, le Judaïsme et l'Islam comment être religieusement fidèle en action et dans sa dévotion pour Dieu, l'hindouisme lui a ouvert les plus vastes et les plus profondes possibilités spirituelles. Ce serait une grande chose si toutes ces vues de Dieu pouvaient s'embrasser et se fondre l'une en l'autre. Mais les dogmes intellectuels et l'égoïsme des cultes barrent le chemin. Sri Aurobindo.