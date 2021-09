Cyclisme. Le livre d'or, Edition 2019

C'est l'année de Julian Alaphilippe ! Auteur d'un printemps magnifique avec un premier monument des classiques, Milan-San Remo, à son palmarès, et une deuxième victoire à la Flèche wallonne. Eblouissant dans le Tour de France, le très populaire champion gagne deux étapes, porte le maillot jaune durant quatorze jours et fait rêver le public français d'un immense exploit à Paris. Cette saison 2019 a été aussi marquée par une grande première le succès d'un coureur colombien dans la "grande boucle", Egan Bernai, vingt-deux ans, le plus jeune Maillot jaune de l'après-Guerre (c'était aussi une première fois pour Les vainqueurs du Giro et de la Vuelta, l'Equatorien Richard Carapaz et le Slovène Primoz Roglicl. A L'image du grimpeur sud-américain, les jeunes ont bousculé la hiérarchie. Mathieu Van der Poel, le petit-fils de Raymond Poulidor, a réussi remarquablement sa mutation du cyclo-cross à la route. Quant au prodige belge, Remco Evenepoel, il a réalisé une entrée fracassante dans le peloton du World Tour à seulement dix-neuf ans ! Retrouvez dans ce Livre d'Or du cyclisme les statistiques pointues, les unes et les plus belles photos de L'Equipe.