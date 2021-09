Les cris de terreur ne peuvent rien face à l'immense brasier qui dévaste le Bazar de la Charité ce 4 mai 1897. Les femmes, tétanisées par les flammes arrogantes qui dansent de plus en plus près de leurs robes bouffantes de glycérine, succombent, brûlées vives ou piétinées par la lâcheté des hommes. Nulle famille de l'aristocratie qui ne soit endeuillée ou dans une funeste attente. Qu'est-il donc arrivé à Alice de Jeansin et sa fidèle Rose ? Quand a-t-on vu pour la dernière fois Adrienne de Lenverpré ? Pour son député de mari et ses sbires, il faut d'urgence trouver un coupable, et Victor, ce jeune anarchiste, est tout désigné. A moins que par-delà la mort surgisse la vérité...