Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises. L'histoire de France sans les clichés

Nous avons tous appris un jour que Clovis était le premier des rois de France. Qui sait qu'en Allemagne, il est considéré comme un roi allemand ? Jeanne d'Arc est la grande héroïne du Moyen Age. Pourquoi a-t-on oublié toutes les autres ? Nombreux sont les Français qui s'intéressent à notre passé, nombreux aussi ceux qui se désolent de mal le connaître. Pour s'adresser aux uns et aux autres, il fallait une plume alerte et un esprit libre. Dans cette nouvelle édition entièrement illustrée de Nos ancêtres les Gaulois, François Reynaert déroule une histoire de France, en la confrontant aux représentations des grands événements et des grands personnages. C'est alors un récit imagé qui se déploie sous nos yeux et nous débarrasse des clichés nationalistes.