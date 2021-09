Les photos cultes de De Gaulle

Vous n'avez jamais vu de Gaulle sous cet angle. Malgré sa pudeur extrême. sa carapace et ses réflexes de militaire sévère, le charismatique homme d'Etat apparaît ici sensible, attentif aux autres, galant, charmeur à ses heures mais toujours conquérant, digne et soucieux de la grandeur de la France. Philippe Goulliaud a croisé le Général à deux reprises. Lorsque le premier président de la Ve République se rend en Gironde le 16 avril 1961, le petit garçon bénéficie d'une journée de vacances pour aller l'acclamer à Talence près de Bordeaux. Puis avec sa mère, gaulliste de la première heure, il assiste le 18 juin 1968, après les évènements de Mai, à la cérémonie du Mont Valérien qui commémore la France Libre. Quant à moi, enfant j'entendais déjà à la maison prononcer avec respect et la plus grande estime le nom de "l'ermite de Colombey". Car, du temps du RPF, mon père Henri Théodore Pigozzi, patron de Simca, apportait son soutien au futur président de la République dans sa traversée du désert en lui prêtant une automobile de sa marque. Il eut ensuite l'honneur d'être le constructeur de l'une de ses deux voitures officielles. Ainsi régnait-il chez nous une atmosphère gaullienne et déjà je voulais en savoir plus. Ces clichés sont rares, étonnants, ils témoignent d'une époque sans selfie où les héros ne prenaient pas la pose. Voici un Charles de Gaulle intime, spontané, peu conventionnel. A la veille du cinquantième anniversaire de sa mort nous avons relevé un défi : celui de vous surprendre et de nous émouvoir. Caroline Pigozzi