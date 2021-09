L'almanach Cohen. Edition 2020

Toute une année avec le Dr Jean-Michel Cohen pour adopter une bonne alimentation et hygiène de vie ! Tout au long de l'année, découvrez tous les conseils du Dr Jean-Michel Cohen pour mieux manger au quotidien, adopter une bonne hygiène de vie et vivre en bonne santé. Au programme, des informations sur les aliments bons pour la santé. La recette du jour : saine, équilibrée et gourmande. Des conseils santé : pour prendre soin de son corps et de santé grâce à l'alimentation et à une bonne hygiène de vie. Des astuces pour bien choisir ses produits au supermarché. Des mantras bien-être pour vous accompagner tout au long de l'année et vous aider à vous sentir bien et motivé. Vous retrouverez également : Des questions-réponses pour tout savoir sur la nutrition (qu'est-ce qu'un régime alcalin ? Un régime sans gluten ? Qu'est-ce qu'un repas équilibré ? ). Des tops aliments (les 10 aliments riches en vitamines, les 10 aliments riches en fibres...). " Je mange quoi quand " : des conseils adaptés à vos maux (maux de ventre, diabète, cholestérol) et à votre régime alimentaire (végétarien, alimentation du sportif). " Cette semaine j'essaye " : des outils pour vous lancer sereinement dans un changement de vie, un changement alimentaire, ou encore, dans une nouvelle activité sportive. L'Almanach de Jean-Michel Cohen vous accompagnera tout au long de l'année et vous permettra d'adopter une meilleure alimentation et hygiène de vie, vous sentir bien et en bonne santé.