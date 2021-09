L'épopée de la franc-maçonnerie Tome 1 : L'ombre d'Hiram

Et la fraternité chassa les ténèbres... En mourant, le roi David confie Israël au plus sage de ses fils : Salomon. Outre la mission de maintenir la paix dans son royaume, conservant les alliances âprement établies par son père, Salomon a la charge de bâtir la Maison de Dieu, le Temple qui accueillera l'Arche d'Alliance... Mais l'oeuvre est telle qu'elle nécessite un maître en architecture, initié par les Anciens, héritier des bâtisseurs de Der el Medineh. Le roi de Tyr, ami d'Israël, connaît cet homme qu'il emploie dans la conception de ses plus grands travaux et qu'il va envoyer auprès de Salomon. Il se nomme Hiram. L'Epopée de la Franc-maçonnerie commence alors, Hiram devenant le légendaire fondateur de l'Ordre... Mais plus tard, à la destruction du Temple de Salomon, la pierre comportant les trois symboles " gravés " par Dieu, une étoile, un croissant et une croix, sera brisée en trois parties. Trois veuves en récupèrent chacun une...