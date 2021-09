Les couleurs de nos campagnes. 1880-1960

La France est un pays de paysans. Il y a cent cinquante ans, plus de 75 % des Français vivaient dans les campagnes. Cette histoire est largement documentée, et on ne compte plus les livres de souvenirs, d'histoires ou de photos sur nos ancêtres paysans. Mais notre mémoire est en noir et blanc. Pendant plusieurs mois, l'historien le plus reconnu du monde paysan, Jean-Marc Moriceau, chroniqueur à La France agricole, s'est plongé dans les fonds d'archives pour extraire les plus belles photographies de notre patrimoine rural afin de leur redonner ces couleurs que les procédés photographiques de l'époque ne pouvaient pas rendre. Depuis plus de quinze ans, ImaginColor colorise des films et de photographies pour le cinéma et la télévision. Grâce à leur savoir-faire et du matériel de pointe, ils arrivent à restituer une couleur naturelle dans le plus grand respect de l'image d'archive, au moyen de l'application de textures qui donnent du relief et de la profondeur.