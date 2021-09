My Hero Academia Team-Up Mission Tome 1

Avec la retraite forcée d'All Might, il est urgent de préparer la relève. Un nouveau système, baptisé "Team Up Mission", est mis en place pour tous les apprentis héros : ils formeront des groupes chargés de patrouiller aux côtés des professionnels ! En plus de leur faire gagner une précieuse expérience du terrain, cette organisation leur apprendra à s'adapter à n'importe quel partenaire. Les élèves du lycée Yuei vont devoir faire de leur mieux avec les équipes qui leur auront été assignées... Certains cocktails promettent d'être explosifs ! Que se passe-t-il quand on mélange les détonations de Katsuki aux pouvoirs gravitationnels d'Ochaco ? Izuku sortira-t-il vivant de la compétition entre les inventrices de génie Mei et Melissa ? ! Sun Eater gagnera-t-il en confiance auprès de Tenya et de Momo ? Le spin-off officiel My Hero Academia Team Up Mission est l'occasion de découvrir des histoires 100 % inédites et de voir en action des équipes inattendues ! Un must pour tous les fans de My Hero Academia !