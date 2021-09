My Hero Academia Tome 22 : L'héritage. Avec Jujutsu Kaisen, extrait du tome 1 offert

Alors qu'Izuku vient d'avoir une étrange vision du passé, un entraînement pas comme les autres commence ! Les élèves de seconde A vont en effet devoir affronter leurs camarades de seconde B lors d'une série de matchs. Objectif : mesurer les progrès de chacun et décider du transfert de Hitoshi Shinson en filière super-héroïque... Après une première victoire des seconde A, c'est au tour de Momo et d'Itsuka de confronter leurs stratégies sur le terrain ! Qui, des deux tacticiennes, saura tirer son épingle du jeu ? Retrouvez les super-héros du manga phénomène My Hero Academia !