Mascarade !

Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'année aura été mouvementée, entre les manifestations contre la réforme des retraites, la pandémie de Covid, le confinement, le déconfinement et le remaniement - sans oublier la disparition de Jacques Chirac, les frasques des Balkany, les colères de Greta Thunberg, les cinq-contre-un de Benjamin Griveaux, les polémiques des César, les intuitions brillantes de Donald Trump et les rebondissements des élections municipales. Une drôle d'année en dents de scie, pleine d'outrances et de dévouement, de mascarades et de solidarité, durant laquelle, plus que jamais, il était bon de rire. Avec Laurent Gerra et sa bande de confinés - qui auront fêté cette année la 3 000e matinale de RTL - retrouvez les fables de Fabrice Luchini, les aventures des Sinoks, les croisades de Philippe de Villiers, les remèdes du Pr Raoult et les gueulantes de Gérard Depardieu. Le meilleur des chroniques de Laurent Gerra, chaque jour sur RTL dans la matinale d'Yves Calvi.