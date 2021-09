Je ne cours plus qu'après mes rêves

A dix-huit ans, Louane rêve de prendre le large. Mais lorsqu'elle échoue au bac, ses espoirs s'envolent. Jusqu'au jour où... Laurene, trente-neuf ans, mène une carrière brillante. Elle cherche le bonheur mais prend la fuite dès qu'il approche. Jusqu'au jour où... Louise, à la retraite, se retrouve veuve et seule pour la première fois de sa vie. Elle se dit que l'avenir n'a plus de cadeau à lui faire. Jusqu'au jour où... Trois femmes, trois générations, un point commun : elles ne veulent plus renoncer à leurs rêves. Et l'aventure qu'elles s'apprêtent à partager va les changer à jamais.