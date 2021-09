One Piece Tome 95 : L'aventure d'Oden

Tandis que le groupe de Luffy se prépare à attaquer Onigashima avec les troupes qu'il a rassemblées, Kaido s'associe à son ancienne rivale pour former la plus redoutable des alliances ! Mais le combat qui s'annonce n'est rien en comparaison des bouleversements auxquels le monde est en train de faire face... Les aventures de Luffy à la poursuite du One Piece continuent !