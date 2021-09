Le grand livre de la cuisine française. Recettes bourgeoises et populaires

" La bonne cuisine est la base du véritable bonheur. " (Auguste Escoffier) Oubliez assiettes minimalistes et produits bruts déclinés en quatre cuissons, on assiste aujourd'hui au retour de la grande cuisine française. Une cuisine classique, roborative, parfois ringardisée et oubliée, mais qui revient en force, autour de plats généreux et modernisés par des chefs audacieux, à l'image de Jean-François Piège. Cette cuisine revient parée de mille vertus : nourrissante, conviviale et même responsable ! Dans cet ouvrage somme, qui deviendra rapidement un des basiques de votre bibliothèque culinaire, Jean-François Piège livre 600 recettes incontournables (dont 250 illustrées) de la cuisine française, des plus populaires au plus bourgeoises. Quelques exemples : Asperges vertes pochées sauce mousseline, Maquereau en Escabèche, Saucisson en brioche sauce porto, Gnocchi a la romaine, Soupe à l'oignon des Halles, Velouté d'écrevisse Joinville, Terrine de lapin en gelée, Ouf cocotte à la crème, Purée de chou-fleur dite Dubarry, Quenelle de Brochet sauce Nantua...