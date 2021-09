Le livre de l'année. Edition 2020

Toute l'année de sport revisitée par les meilleurs articles et les plus belles photos de L'Equipe. Revivez les plus beaux exploits sportifs de l'année, A fortement perturbés par l'épidémie de covid-19, A grâce aux articles de L'Equipe : Le record du monde du saut à la perche, détenu alors par le Français Renaud Lavillenie, battu par le jeune Suédois Armand Duplantis âgé de 20 ans ; le titre de champion du monde des poids lourds en boxe anglaise reconquis par Tyson Fury en battant l'Américain Deontay Wilder ; la révérence de Martin Fourcade, le champion olympique français le plus médaillé de l'histoire, sur une ultime victoire,... A