Journal d'un dégonflé Tome 15 : Le grand bain

Greg et sa famille partent en road-trip à travers le pays. C'est l'aventure de leur vie ! Mais les choses prennent une tournure... inattendue, et ils se retrouvent coincés dans un camping pas franchement paradisiaque. Quand l'orage arrive et que l'eau commence à monter, les Heffley se demandent s'ils pourront sauver leurs vacances, ou s'il est déjà trop tard...