Abécédaire de la sagesse

Un moine, un philosophe, un psychiatre. Ils sont amis et, ensemble, ils ont écrit deux livres pour nous aider à vivre mieux : Trois Amis enquête de sagesse et A nous la liberté ! L'idée de cet Abécédaire est d'en extraire la substantifique moelle sous forme de petits textes très accessibles, depuis "A" comme "Acceptation", jusqu'à "Z" comme "Zen". De nouveaux thèmes ont été ajoutés - vulnérabilité, solidarité, résilience, etc. - comme autant de repères pour cheminer en ces temps incertains. Chacun des auteurs a choisi les mots qui lui sont chers pour confier sa vision, son expérience, les efforts à entreprendre pour être plus cohérent, plus à l'écoute, plus altruiste, plus heureux.