Le noir, société et symbolique, 1815-1995. Mémoire de recherche d'un apprenti historien

C’est à l’initiative de Christophe Capuano et Olivier Faure, professeurs d’histoire contemporaine, que paraît ce 23 septembre aux Presses universitaires de Lyon le mémoire de recherche de Samuel Paty, ancien étudiant des universités Lyon 2 et Lyon 3. Une publication en forme d’hommage soutenu par les président.es des deux universités, qui en signent l’avant-propos.

Le mémoire de recherche d’un apprenti historien

En éditant son mémoire de maîtrise, Christophe Capuano et Olivier Faure ont souhaité donner la parole à Samuel Paty afin d’honorer sa mémoire, et de faire retentir la voix de la connaissance et de l’esprit critique pour lesquels il a perdu la vie. Ils accompagnent ce texte, soutenu en 1995, d’une solide préface et d’un discret appareil de notes qui éclairent et complètent une recherche alors novatrice.

Dans ce mémoire, l’étudiant Samuel Paty interrogeait en effet les usages et les représentations sociales de la couleur noire aux xixe et xxe siècles, alors que ce domaine de l’histoire culturelle était encore peu exploré. En choisissant de faire de la littérature et de la peinture (plus accessoirement de la musique) le matériau principal de sa recherche, il définissait deux grandes périodes, qu’il analysait comme « La marée noire des années 1820-1960 » et comme « La révolution des années 1960-1990 ».

Une publication-hommage soutenue par les présidences des universités Lyon 2 et Lyon 3

Les deux établissements qui ont participé à la formation de Samuel Paty soutiennent par la voix de leurs président.es, Nathalie Dompnier et Éric Carpano, cette publication-hommage qui permet de réaffirmer des valeurs essentielles de l’université que sont la liberté de pensée et d’expression, le débat d’idées dans le respect des différences et des désaccords.

Pour les deux universités, s’associer à cette démarche permet aussi de donner à voir ce qu’est un travail de recherche et de rappeler que l’analyse, la réflexion et le débat impliquent sérénité et recul.

Un type d’ouvrage inédit pour les PUL

Les PUL publient habituellement des ouvrages issus de thèses ou de travaux d’enseignants-chercheurs confirmés. En éditant le travail de l’étudiant Samuel Paty (dont l’intégralité des droits d’auteur sera versée à sa famille), les PUL apportent une matérialité à l’hommage universitaire, celle d’un livre, symbole de la transmission du savoir.