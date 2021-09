Otage de la nuit

New York, 2020. Au 4e étage d'un immeuble en brique rouge vit une créature aussi effrayante que charmeuse, une femme lugubre aux pouvoirs étranges... Alex a 11 ans et n'est que le dernier d'une longue liste de victimes. Alors qu'elle va pour le tuer, la créature découvre qu'Alex a un don particulier : écrire des histoires d'horreur. S'il parvient à la distraire, il vivra une nuit de plus. Mais il lui faut trouver un moyen de s'échapper de cet appartement avant de manquer d'inspiration...