Cyrano de Bergerac. Suivi d'un parcours sur "le héros tragique"

Poète aussi habile à manier l'épée que les mots, Cyrano de Bergerac aime en secret la belle Roxane. Mais sa disgrâce physique et sa grande générosité l'amènent à se sacrifier au profit du séduisant Christian. Dans cette comédie héroïque, Edmond Rostand campe un héros inoubliable, incarnant à son plus haut niveau le panache et le refus des compromis. Un parcours : "Le héros tragique". 9 textes pour étudier la figure du héros tragique, de la tragédie grecque au théâtre du XXe siècle. Des prolongements arts et culture : Etude comparée de deux scènes clés. Des documents visuels et des outils pour analyser la tirade du nez et la scène du balcon à travers plusieurs mises en scène. Le dossier nouveau bac : un avant-texte pour situer l'oeuvre dans son contexte ; au fil du texte, la rubrique "Des clés pour la lecture linéaire" ; après le texte : - des fiches de synthèse - des sujets types pour l'écrit et l'oral du bac - les méthodes du bac.