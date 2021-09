Le monstre des couleurs va à l'école

Un nouvel album d'Anna Llenas pour présenter la première rentrée scolaire et visualiser, grâce au monstre des couleurs, les émotions multiples ressenties par l'enfant. Une nouvelle aventure du monstre des couleurs qui ravira les fans de La Couleur des émotions ! Le monstre des couleurs est un peu inquiet. Aujourd'hui, il va à l'école pour la première fois... et il n'a aucune idée de ce qui va lui arriver ! Aussi enthousiaste qu'apeuré, il se sent submergé par un mélange d'émotions. Heureusement, son amie la petite fille est là pour le rassurer et le guider. Petit à petit, il fait connaissance avec ses camarades, écoute une belle histoire racontée par la maîtresse, se régale à la cantine, s'amuse en cours de peinture. L'école, ce n'est pas si mal finalement... On y retourne demain ?